Capello stavolta salva Cancelo: "Di solito ha qualche problema coi cross"

Assist perfetto di Cancelo per Cristiano Ronaldo, l'ex tecnico della Juventus però evidenzia: "Non è sempre molto preciso".

Una gara dai due volti quella di. Il terzino della , schierato titolare all'Amsterdam Arena, è probabilmente l'emblema di quel minuto che ha portato i goal tra e bianconeri. Decisivo in positivo a fine primo tempo, negativo a inizio ripresa sulla rete di Neres.

Cancelo ha infatti servito il connazionale Cristiano Ronaldo con un delizioso cross dalla destra, che ha portato al vantaggio della Juventus, per poi entrare in campo distratto, troppo molle sull'avanzata decisiva di Neres verso la porta di Szczesny, battuto instantaneamente.

Al termine della gara, ospite negli studi di Sky, è intervenuto a proposito di Cancelo, Fabio Capello:

"Cancelo ha fatto quaranta metri in velocità, ha alzato la testa e servito un pallone fantastico e perfetto per Ronaldo. Di solito però qualche problema col cross ce l'ha, nelle altre partite che ho visto della Juventus non è sempre molto preciso. Stavolta no".

Nell'attuale 2018/2019, Cancelo non è stato sempre perfetto con i cross dalla destra: statisticamente sono stati venti quelli andati a segno per la Juventus, mentre ben 59 quelli sbagliati. Una percentuale abbastanza bassa dunque del 22%.

Praticamente la stessa percentuale anche in , anche se nella competizione europea Cancelo è riuscito ad essere decisivo al momento giusto sull'asse con Cristiano Ronaldo: prima nel 3-0 contro l' , e dunque nel match dei quarti contro l'Ajax.

Con l'assist per Cristiano Ronaldo in Ajax-Juventus 1-1, Cancelo è salito a sei assist stagionali, di cui quattro in Serie A e un altro in Champions. Superati quelli totali della scorsa stagione con la maglia dell' , ora vuole migliorare ulteriormente la mira per il proseguo europeo dei bianconeri.

La speranza dei tifosi della Juventus è che possa essere però più attento in fase difensiva: così da evitare di lasciare la porta aperta alla classe degli avversari. Vedi Neres.