Capello rimanda la Juventus: "Va troppo piano, in Champions serve ritmo"

L’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, spiega: “La Juve sta andando piano, in Champions League le servirà più velocità”.

Si è ripresa la vetta solitaria della classifica, ma nonostante questo sono stati in molti coloro che ultimamente hanno parlato di una non ancora all’altezza di quella delle ultime stagioni.

La rosa della compagine bianconera è di primissimo livello, ma la sensazione di tanti è quella che il gioco voluto da Maurizio Sarri non sia stato ancora pienamente assimilato.

Se in la continua a vincere grazie alla sua conclamata superiorità, in Europa le cose potrebbero andare in maniera diversa. Ne è convinto Fabio Capello che, parlando ai microfoni di Sky, ha spiegato come i bianconeri dovrebbero giocare con maggior velocità per avere maggiori chance in .

Altre squadre

“La Juventus sta andando piano, i suoi ritmi non sono quelli della Champions League. Serve una velocità superiore, per loro la chiave di tutto è lì. La qualità c’è, in rosa ci sono grandissimi giocatori. Il rientro di Chiellini sarà fondamentale, trasmette positività. Il sarà un avversario scomodo”.

La Juventus tornerà in campo in Champions League il prossimo 26 febbraio per sfidare il Lione in nel match d’andata degli ottavi di finale.