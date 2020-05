Capello vs Bergomi: "Cosa vuoi che sia un ritiro", "Bravo, ora prenditi l'applauso"

Scontro verbale tra Fabio Capello e Giuseppe Bergomi: argomento della discordia il ritiro a cui le società dovrebbero andare incontro.

Non c'è ancora il via libera da parte del Governo per la ripresa degli allenamenti in gruppo: il CTS non ha validato le linee guida che avrebbero permesso alle squadre di riacquistare un briciolo di normalità dopo l'inizio delle sedute individuali e facoltative.

A far discutere è anche il maxi-ritiro in un primo momento 'imposto' ai giocatori e a tutti i componenti dello staff tecnico, poi ritrattato dal ministro dello Sport Spadafora che ha inaugurato una linea più morbida sul tema.

Di questo argomento hanno discusso Fabio Capello e Giuseppe Bergomi durante la trasmissione 'Sky Calcio Club': l'ex tecnico della si è detto d'accordo ad accettare un provvedimento del genere, facendo leva sui problemi quotidiani che affliggono milioni di italiani.

"C'è gente in cassa integrazione, che perde il lavoro. Cosa volete che sia un ritiro di 40 giorni!".

Opinione non digerita da Bergomi che ha replicato in maniera accesa, in evidente contrasto con Capello.