Capello bacchetta Ilaria D'Amico: “L'Atletico Madrid non gioca male”

L'Atletico Madrid si conferma una squadra difficilissima da affrontare per chiunque: la Juventus esce con le ossa rotte dal Wanda Metropolitano e Fabio Capello promuove il gioco di Simeone nel post partita della sfida di Champions League.

Negli studi di 'Sky Sport', Ilaria D'Amico definiva 'rognosa' la squadra del Cholo.

"La cosa brutta in previsione del ritorno è che rispetto alle altre squadre spagnole all’Atletico Madrid non frega nulla di giocare male ".

Capello replica senza mezze misure esaltando invece l'atteggiamento della squadra di Simeone.

"Non è vero, l'Atletico Madrid gioca bene. Non sono d’accordo con quello che dici, tecnicamente sono bravi, non buttano mai via il pallone, nello stretto quando li vai a pressare vengono fuori, l’Atletico è una grande squadra".