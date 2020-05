Capello e l'aneddoto su Totti: "Gli chiedevo di essere meno romano"

Fabio Capello è stato ospite di ' -L'Original'e su 'Sky Sport' ed ha raccontato alcuni aneddoti sull'esperienza a con Francesco Totti, ma non solo.

L'ex allenatore ha parlato prima di tutto dell'ex capitano giallorosso, chiarendo anche che i due non hanno mai avuto attriti.

"Con Totti non ho mai avuto problemi, quelle sui nostri contrasti erano leggende metropolitane. L'ho sostituito una volta contro la e basta. Forse gli chiedevo di più, chiedendogli di essere meno 'romano'. Non ho mai messo in discussione le sue qualità. Anzi, gli diedi un consiglio, quello di prendere un commercialista per i contratti. Giocatori del genere non hanno bisogno dei procuratori".