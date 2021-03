Caos Torino: cinque allenatori tra prima squadra e Primavera fino a giugno

Nicola, attuale tecnico del Torino, più Coppitelli in Primavera e gli esonerati Sesia, Giampaolo e Cottafava a contratto per altri tre mesi.

Non sono certo anni positivi quelli vissuti dal Torino ultimamente. Nè la prima squadra, nè la Primavera, un tempo pezzo da novanta della società, anche visto e considerando il campionato vinto nel 2015, riescono ad uscire fuori dall'incubo di una possibile retrocessione nella seconda, rispettiva, serie.

Ciò ha portato Urbano Cairo, patron del Torino, a cercare diverse soluzioni per invertire il trende negativo. Tradotto, cambiare continuamente i propri allenatori. La situazione si è assestata, ma non è migliorata sensibilmente, tanto da non dover più lottare per rimanere in Serie A o nel Campionato Primavera 1.

Di riflesso, dunque, fino a giugno 2021, sono ben cinque gli allenatori sotto contratto della società Torino, includendo prima squadra e Primavera. Per quanto riguarda i 'grandi' in panchina c'è Nicola, che ha sostituito Giampaolo (il quale è ovviamente ancora sotto contratto con i granata), mentre i giovani hanno visto passare nel giro di pochi mesi tre tecnici.

Prima Sesia, dunque Cottafava ed ora Coppitelli, ufficialmente sulla panchina del Torino Primavera per evitare la retrocessione, che ora appare realmente possibile in virtù dell'attuale penultimo posto. Solamente l'Ascoli ha fatto peggio dei giovani granata fin qui, con cinque punti a fronte dei tredici dei piemontesi (a 14 c'è la Lazio).

Sesia e Cottafava hanno un contratto fino al 2021, mentre Giampaolo ha firmato con il Torino fino al giugno 2022 per una cifra di circa 1,5 milioni di euro annui. Nicola è invece granata per sei mesi con opzione di rinnovo, attivabile in caso di salvezza.

Una salvezza che il Torino, inteso come prima squadra, sembra doversi giocare con il Cagliari, visto che Spezia e Benevento, alla pari di Genoa, Fiorentina e Udinese, si sono allontanate decisamente dal terzultimo posto.

Il campionato comunque ancora lungo per poter trarre delle conclusioni, sia in A che in Primavera: l'unica certa è la grande difficoltà attorno al Torino tutto, quello dei grandi e quello dei giovani. I cinque allenatori lo dimostrano più di ogni altra cosa.