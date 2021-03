Caos tamponi alla Lazio: la Procura chiede una multa e l'inibizione per Lotito

La Procura federale chiede di comminare una multa da 200 mila euro nei confronti della Lazio per la vicenda tamponi, 13 mesi di inibizione per Lotito.

Sono arrivate le richieste della Procura federale per il caso tamponi che ha visto coinvolta la Lazio, secondo l'ANSA l'accusa chiede di comminare una multa da 200 mila euro nei confronti della società. Inoltre sono stati chiesti 13 mesi e 10 giorni di inibizione per il presidente Claudio Lotito e 16 mesi di inibizione per i medici biancocelesti.

Il processo di primo grado, che si è tenuto in videoconferenza, ha visto la partecipazione del giudice del tribunale federale Cesare Mastrocola, oltre al collegio formato da altri quattro giudici, il capo della Procura federale Chinè assieme a Giorgio Ricciardi, l'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile e l'avvocato del Torino Eduardo Chiacchio.

Il club granata aveva infatti presentato i due esposti da cui era partita l'indagine sulla Lazio e aveva chiesto di costuirsi come terza parte, richiesta che però non è stata accolta dal Tribunale federale.

La sentenza a questo punto dovrebbe arrivare già entro oggi. Il pericolo maggiore per la Lazio, ovvero quello di vedersi comminare alcuni punti di penalizzazione, sembra comunque scongiurato.

Le accuse nei confronti della Lazio sono di violazione del protocollo della FIGC e mancate o tardive comunicazioni alla ASL dei casi di positività prima delle gare con Bruges, Zenit e Torino.

Nel caso in cui a Lotito venisse comminata un'inibizione superiore ai dieci mesi, il presidente della Lazio rischierebbe però di perdere la sua carica di consigliere federale per la Lega Serie A.

Le cariche federali infatti decadono qualora si accumulino 12 mesi di inibizione in dieci anni, ovvero proprio quello che potrebbe accadere a Lotito, già inibito per due mesi nell'agosto 2012 a causa di vicende legate al trasferimento di calciatori.