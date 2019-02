Caos Roma: idea Panucci traghettatore, per l'estate il sogno è Sarri

Monchi e Totti vorrebbero proseguire con Di Francesco, le alternative sono Paulo Sousa e Panucci. Ma il sogno per la prossima stagione è Sarri.

La pesantissima sconfitta subita a Firenze in Coppa Italia non cambia la linea della Roma che va avanti con Eusebio Di Francesco in panchina e lo farà quasi certamente anche in caso di nuovo ko nel posticipo contro il Milan .

A confermare la fiducia nell'attuale tecnico, come già accaduto peraltro qualche mese fa, sono Monchi e Totti mentre Pallotta sarebbe favorevole all'immediato cambio di guida tecnica anche se le alternative non sono troppe.

In pole, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', resta Paulo Sousa ma se la situazione dovesse precipitare alla fine la panchina potrebbe essere affidata a Christian Panucci.

L'attuale CT dell'Albania è gradito alla piazza e sarebbe comunque solo un traghettatore fino al termine della stagione quando la Roma punterebbe al colpo grosso.

Il sogno giallorosso infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport' e 'Il Messaggero', sarebbe Maurizio Sarri la cui avventura al Chelsea finora non ha dato grandi soddisfazioni a parte la finale di Coppa di Lega conquistata ai rigori contro il Tottenham.

Ad oggi comunque l'ipotesi più probabile è che la Roma chiuda la stagione con Di Francesco in panchina per poi valutare con calma e programmare al meglio il futuro. Anche perché in caso di qualificazione alla prossima Champions la stagione non verrebbe comunque ritenuta fallimentare.

Intanto i tifosi, in vista di Roma-Milan, preparano una durissima contestazione. Contestazione peraltro già iniziata a Trigoria. Nel mirino i giocatori (Manolas e Kolarov su tutti) ma anche Di Francesco del quale in molti continuano a chiedere le dimissioni. Finora senza successo.