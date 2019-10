Caos Roma-Cagliari, Maran non ha dubbi: "La spinta mi sembra abbastanza netta..."

Il tecnico del Cagliari ha parlato riguardo al goal annullato alla Roma: "Non c’è mai stato dubbio sull’azione da parte degli arbitri".

Grandi polemiche aper quanto accaduto all'Olimpico a margine del match tra giallorossi e. Il goal annullato a Kalinic per fallo su Pisacane, che ha poi colpito Olsen in uscita, ha portato ad una rabbia enorme e a diverse espulsione per i padroni di casa, generando delusione massima nelle dichiarazioni post gara.

Un episodio dubbio che ha diviso tifosi della Roma e del Cagliari, ma non solo: Pisacane in barella, niente VAR, rete annullata e pareggio finale frutto del rigore messo a segno da Joao Pedro e dall'autorete di Ceppitelli. Capitolini furiosi, sardi con un punto in più in classifica e sempre più sorpresa della .

Al termine della gara non ha dubbi il tecnico del Cagliari, Maran, riguardo l'episodio:

"La spinta di Kalinic su Pisacane mi sembra abbastanza netta, non c’è mai stato dubbio sull’azione da parte degli arbitri. Fabio ha preso una bella botta e solo negli spogliatoi ha cominciato a stare meglio.Vorrei che l’episodio non togliesse merito ai miei ragazzi per la prestazione di oggi".

Per il Cagliari undici punti in classifica, ottimi considerando la situazione di classifica a questo punto della stagione negli ultimi anni: stavolta ha assaporato la vittoria per meno tempo rispetto alla gara contro il , riuscendo comunque anche in questa occasione ad andare in vantaggio.

Nel prossimo turno il Cagliari, dopo la sosta, se la vedrà contro la , reduce dalla vittoria di misura contro il . Una sfida fondamentale per alzare l'asticella delle possibilità e pensare a qualche risultato difficile dalla sola e mera salvezza.

Del resto, in vista del centenario, e con una campagna acquisti sontuosa, pensare solo alla salvezza sarebbe controproducente. Superando polemiche e difficoltà per puntare in alto.