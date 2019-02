Caos Pro Piacenza, il Cuneo non si ferma: “Sarebbe stato peggio”

Una pagina nera di Serie C ha scosso il calcio italiano durante Cuneo-Pro Piacenza, finita con un sonoro 20-0 a causa dei soli 7 giocatori schierati in campo dalla formazione ospite. Il capitano dei padroni di casa Fabiano Santacroce ha spiegato il suo punto di vista a nome della squadra.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato dal 'Corriere della Sera', l'ex giocatore del Parma ha svelato perchè non si sono fermati dopo le prime reti messe a segno, sollevando mille ulteriori polemiche.

"Se fosse finita 5-0 se ne sarebbe parlato per un giorno e basta, ma se permettono a una qualsiasi squadra di giocare in sette in questa maniera, senza società, senza fisioterapista... E' Serie C, qui non si scherza. Se si creano queste cose è normale che il calcio declini".