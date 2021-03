Caos in Portogallo: spinte e insulti tra i tecnici di Portimonense e Porto

Il tecnico del Porto Sergio Conceiçao viene espulso nella sfida contro il Portimonense, così come il collega e rivale Paulo Sergio.

Nel calcio dell'era Covid, ogni parola rimbomba in tutto lo stadio e può succedere che i presenti in campo sentano frasi altrimenti mitigate dal frastuono del pubblico. Una dinamica che può avere effetti negativi, come in occasione della sfida tra Portimonense e Porto valida per la Primeira Liga portoghese. il match è stato vinto per 1-2 dagli ospiti, ma il clou è venuto al minuto 68 e cioè quando sono stati espulsi entrambi i tecnici.

La miccia è scattata circa un minuto prima, quando Paulo Sergio e Sergio Conceiçao (i mister delle due squadre) hanno avuto un acceso scambio di battute in occasione di una punizione fischiata a favore del Porto. Il calcio piazzato è stato battuto da Sergio Oliveira che, soprattutto grazie alla deviazione del portiere avversario Samuel, ha segnato il goal dell'1-2. Una rete festeggiata in modo fin troppo espansivo da Sergio Conceiçao, che ha scatenato l'ira del collega.

Sérgio Conceição no seu melhor... nem sei como é que o Paulo Sérgio não o "acalmou" tal como o Beto Acosta fez ao Paulinho Santos. Não deve ter faltado muito. pic.twitter.com/cKCcJn7OW4 — Marcos Trindade (@SporTrindade) March 20, 2021

I due allenatori hanno iniziato ad insultarsi, portando l'arbitro ad espellerli entrambi. La discussione è proseguita, sia in campo (con i componenti delle due panchine che li hanno divisi, aumentando però anche il parapiglia) che nel tunnel per tornare negli spogliatoi.

La tensione si è spostata in campo, con il direttore di gara che ci ha messo qualche minuto per riportare l'ordine. L'episodio non è stato ripreso nel post partita, fino a quando non è arrivato in conferenza stampa Sergio Conceiçao. Queste sono state le sue dichiarazioni:

"Sono cose che accadono a chi vive la partita in modo passionale, forse in modo esagerato. Mi dispiace per ciò che è successo, ma queste sono cose che accadono all'interno del campo. Forse ora sono più evidenti, perché non c'è il pubblico. Tuttavia, sono episodi che sono successi anche in altre partite. Questo è tutto".

Anche il collega del Portimonense Paulo Sergio è dello stesso avviso, scusandosi per quanto accaduto e allo stesso tempo non enfatizzandone la portata:

"Il fatto che non sia mai stato espulso in carriera la dice lunga su come sono. È un qualcosa di cui parlo sempre con i miei giocatori, dicendo loro di non farsi prendere dalle emozioni. Ho commesso un errore e, per questo, mi devo scusare con loro. Mi fermo qui, ci sono le immagini che parlano".

Si tratta quindi di un episodio certamente non educativo, ma del quale i diretti interessati si sono subito resi conto nel momento in cui hanno fatto sbollire la rabbia. Una situazione figlia anche dell'epoca attuale, in cui ogni mezza parola può essere ascoltata per via dell'assenza dei tifosi.