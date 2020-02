Caos Pavoletti, Nainggolan difende il gruppo Cagliari: "Nessun litigio dentro lo spogliatoio"

Voci incontrollate riguardo l'infortunio di Pavoletti, Nainggolan usa i social per rispondere: "La tastiera del telefono scotta a molte persone".

Tifosi delin subbuglio, in cerca di verità tra un mare di indiscrezioni, vocali whatsapp e presunte liti. L'infortunio di Pavoletti ha portato al caos in terra sarda, visto che secondo le voci questo non sarebbe arrivato in allenamento ma durante la cena della squadra. La società ha diramato un comunicato ha risposto su Instagram.

Girano infatti diverse ricostruzioni, senza conferme nè prove a sostegno, riguardo una lite tra i giocatori del Cagliari durante una cena andata in scena la scorsa settimana in un locale del capoluogo. Questa avrebbe portato all'infortunio di Pavoletti. Calciatori rossoblù e società su tutte le furie.

A smentire tali problemi Nainggolan, con una stories su Instagram:

"Ora la tastiera del telefono scotta a molte persone. Ci sono delle persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde. ora parlano tutti, poi dicono che vogliono bene al Cagliari. Buonanotte a tutti quelli che vogliono andarci contro, baci. Per concludere non c'è nessun litigio dentro lo spogliatoio".

Il Cagliari ha ottenuto appena tre punti nelle ultime otto gare di campionato, rendendolo di fatto la squadra che ha ottenuto meno in tale lasso di tempo. Un periodo disastroso, opposto alla grandiosa prima parte di stagione.

Ancora in zona europea, la squadra di Maran dovrà però al più presto riprendersi per ottenere la quota 40 e poi, magari, lottare per qualcosa di importante.