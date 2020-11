Caos Nazionali, Mancini rischia di perdere i convocati bloccati dalle ASL: chiamati Zaccagni, Bastoni e Ferrari

Sono numerosi i calciatori che rischiano di non poter raggiungere Coverciano: Mancini convoca Zaccagni, Bastoni e Ferrari.

Inizio in salita per l' di Roberto Mancini che rischia di dover rinunciare da subito a parecchi dei 41 calciatori convocati per i prossimi impegni della Nazionale.

Le ASL di competenza hanno infatti bloccato i giocatori di , e che devono restare in isolamento fiduciario dopo alcuni casi di positività al coronavirus nei rispettivi gruppi squadra.

Al momento sono impossibilitati a raggiungere Coverciano i vari Acerbi, Biraghi, Castrovilli, Mancini, Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Cristante e Immobile (attualmente positivo), a cui potrebbero aggiungersi Barella, e D'Ambrosio (in isolamento fiduciario) che comunque hanno la possibilità di recarsi nel ritiro azzurro con mezzi privati, non essendo ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'ASL milanese.

Non solo. Nelle prossime ore andranno valutate pure le condizioni dello juventino Federico Chiesa, andato in tribuna contro la Lazio a causa di un risentimento muscolare e quelle del capitano rossonero Romagnoli, fermatosi durante il riscaldamento di - . Sicuramente out l'infortunato Ogbonna. Ecco perché Mancini ha deciso di convocare Mattia Zaccagni, grande protagonista coi giallobù proprio nel posticipo di San Siro, ma anche l'interista Alessandro Bastoni e Gian Marco Ferrari del .

In queste ore raggiungeranno Coverciano solo 18 calciatori: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali.

Previsto per martedì sera infine l’arrivo di un altro gruppo di 11 calciatori: Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret ai quali si aggiungeranno i tre del Sassuolo (Caputo, Berardi e Locatelli) che termineranno il loro isolamento fiduciario.

Infine la stessa FIGC chiarisce in una nota la posizione di 10 giocatori in dubbio, includendo anche gli interisti nel discorso: "Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola (tra l’altro uscito per infortunio in -Roma)".