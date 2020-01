Caos 'like' su Instagram, Totti fa chiarezza: "Non sono stato io, ho stima di Florenzi"

Il 2020 della è iniziato con una sconfitta in casa con il e con un presunto 'like' che ha fatto discutere: quello che Francesco Totti avrebbe messo su Instagram a un commento contro Alessandro Florenzi.

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato lo stesso Totti, che sui propri social ha dichiarato la sua innocenza e di non aver nulla a che fare con quel like comparso al commento "Vendete Florenzi" sotto un post su Instagram.

"Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista".