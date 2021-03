Caos Jiangsu, Suning citata in tribunale: gli ex dipendenti chiedono gli stipendi non pagati

Secondo l'emittente cinese 'Titan Sports Plus', l'epilogo del club, campione di Cina pochi mesi fa, sarà di fronte a un giudice.

Soltanto una manciata di settimane fa, lo Jiangsu Suning vinceva il campionato cinese scrivendo la più grande pagina della propria storia. Poche settimane dopo, è cambiato tutto.

Dopo la stretta voluta dal governo cinese sul calcio, il club che è stato di proprietà di Suning ha interrotto le sue attività nelle scorse settimane.

Ora, secondo quanto riporta l'emittente cinese 'Titan Sport Plus', il club è stato citato in tribunale dagli ex dipendenti che hanno chiesto il pagamento degli stipendi arretrati.

Inizialmente il club sembrava aver scelto un indennizzo per trovare un accordo, ottenendo un rifiuto.

Tra di loro non ci sarebbero gli ex calciatori e membri dello staff tecnico che non sono più sotto contratto. Alcuni ex giocatori hanno fatto reclamo direttamente alla FIFA.