Un normale giorno dopo in , un normale day-after di polemiche. Ad attirare su di sè l'ira è stavolta la , in virtù del secondo rigore contro la . Commisso su tutte le furie, risposte di Nedved, Nicchi, Pradè. Tutti nel calderone di attacchi e difese. Qualche giorno prima era però stata però la volta di viola e Gasperini.

Social, salotti e ripieni, ad alimentare il fuoco. Sulla legna e le fiamme però non solo benzina, ma bensì anche acqua. Dopo essere stato premiato con la Panchina d'Oro, il tecnico dell' , Gian Piero Gasperini, ha provato ad abbassare i toni riguardo l'ultima sfida con la Fiorentina.

Nei quarti di Coppa , infatti, Gasperini si era scagliato contro i tifosi della Fiorentina, che per tutta la gara avevano insultato il tecnico dell'Atalanta. Gli stessi insulti rivolti dal mister nerazzurro a fine gara nei confronti dei fans viola, con l'opinione pubblica immediatamente spaccatasi dopo tali dichiarazioni.

Gasperini tornerà al Franchi nel prossimo weekend per la gara di campionato contro la Fiorentina. Il messaggio è chiaro:

"Per quanto mi riguarda si riparte da zero, è una partita di calcio fra due squadre che giocano bene. Speriamo in una bella partita. A volte si danno e si prendono, l'ultima volta abbiamo esagerato tutti. Me compreso".