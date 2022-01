Caos Covid: saltano Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Bologna-Inter

Peggio di così non poteva iniziare il 2022 per la Serie A. Il calcio italiano infatti, si sta ritrovando costretto a fare i conti con lo spettro del Covid-19 come ormai non gli succedeva da tempo.

Se per la Lega Serie A l’obiettivo è quello di andare avanti a qualunque costo, tanto che è pronta anche ad adottare un nuovo protocollo per i rinvii, le decisioni delle autorità sanitarie locali hanno portato, almeno per il momento, allo stop di quattro delle partite in programma il 6 gennaio.

La prima squadra ad essere fermata è stata la Salernitana, alla quale sono poi seguite il Torino, l’Udinese ed il Bologna.

Stando così le cose, dovrebbero quindi saltare Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Bologna-Inter.

A fare da contraltare a tutto il caso Napoli, con tre giocatori messi in quarantena dalla ASL, ovvero Rrahmani, Zielinski e Lobotka, che sono regolarmente volati a Torino con il resto della squadra per prendere parte alla trasferta contro la Juventus.

La giornata di giovedì dirà come si svilupperà una situazione in continua fase di evoluzione, intanto quello che è certo è che la Lega Serie A non ha stabilito alcun rinvio. Le squadre non bloccate dalle ASL, dovranno quindi scendere regolamento in campo e attendere il fischio d’inizio e poi il triplice fischio finale (dopo 45’) delle gare che sulle carte le vede impegnate, per vedersi tecnicamente assegnate la vittoria per 3-0 a tavolino.

Ciò che succederà dopo dipenderà da come la Lega deciderà di intervenire.