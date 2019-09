Caos Catania, Lo Monaco denuncia 3 giocatori: "Gravi motivi disciplinari"

Biagianti, Bucolo e Marchese in rotta col Catania, Lo Monaco: "Gravi motivi disciplinari sottoposti all’attenzione degli organi federali competenti".

Vincente oggi per 1-0 sulla Viterbese grazie a un rigore di Francesco Lodi nella ripresa, il Catania ha collezionato la terza vittoria nelle prime quattro gare del campionato di Serie C. Un successo che proietta i siciliani ai vertici della classifica e che arriva in un giorno molto difficile per il club.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Catania ha infatti reso note le motivazioni che hanno portato all'esclusione di Rosario Bucolo, Giovanni Marchese e Marco Biagianti dalla lista dei convocati del match proprio contro la Viterbese.

"L’amministratore delegato Pietro Lo puntualizza: “Le mancate convocazioni odierne dei calciatori Rosario Bucolo, Giovanni Marchese e Marco Biagianti, ancorché infortunato, sono dettate da gravi motivi disciplinari, prontamente evidenziati e sottoposti all’attenzione degli organi federali competenti”".

Motivi disciplinari dunque. Così il Catania ha giustificato le assenze, che vedono coinvolto anche il capitano Biagianti.

Domani la società renderà noti nel dettaglio questi motivi, portando così maggiore chiarezza in una situazione al momento oscura. Non resta che attendere.