Caos Barcellona, Abidal lascia il club: risoluzione consensuale del contratto

La sconfitta da record subita in dal ha legittimato uno dei momenti più difficili nella storia del . La notizia del giorno in casa blaugrana è quellla dell'addio ufficiale di Eric Abidal.

Il club catalano ha comunicato la decisione tramite un comunicato sul proprio sito: le due parti hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract