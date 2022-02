Caos all'Atletico Madrid, Simeone contro Joao Felix: "Sa dov'è il problema? Lo dica"

Non basta una stagione, quella post vittoria della Liga, ben al di sotto delle aspettative: adesso arriva anche il momento delle polemiche.

La situazione dell'Atletico Madrid non è delle più semplici: reduce dalla pesante sconfitta contro il Barcellona per 4-2 al Camp Nou e dal dibattito sul caso dell'infortunio di Daniel Wass, tenuto in campo da Diego Simeone nonostante fosse sostanzialmente ko nei minuti finali.

Negli scorsi giorni a tutto questo si è aggiunta anche l'intervista rilasciata da Joao Felix a The Athletic, non felicissima nei contenuti e relativa a diversi problemi tra i Colchoneros.

"Non so perché in questa stagione sia andata così: o meglio, ci sono tante ragioni. Posso dirne una: sappiamo cosa stia accadendo, ma preferisco non dirlo", recita una parte dell'intervista.

Alla vigilia della sfida contro il Getafe, il "Cholo" Simeone in conferenza stampa, interrogato sull'argomento, si è espresso senza mezzi termini.

"Le parole di Joao? Potete chiedere direttamente a lui: io sto lavorando per la squadra, ma se lui conosce i nostri problemi sarebbe bene saperlo".

Poco dopo, però, lo stesso Simeone ha provato a smorzare i toni, con il beneficio del dubbio.

"Magari ha detto: 'Sappiamo tutti quale sia il problema, ma non voglio dirvelo', probabilmente voleva evitare polemiche. Dovete chiedere a lui".

Resta il fatto che in una stagione già abbastanza complicata all'Atletico Madrid mancavano solo le polemiche interne: in attesa che il campo faccia tornare il sereno.