Caos a Livorno: Lucarelli esonerato, Spinelli si dimette

Il deludente avvio di stagione in Serie B ha portato ad un clamoroso annuncio: Spinelli lascia il Livorno, che ripartirà da Breda in panchina.

Una campagna acquisti importante, una posizione di classifica a dir poco deludente. Peggio di così, impossibile. Il Livorno, infatti, è ultimo in Serie B. Il k.o interno contro il Perugia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso amaranto: Lucarelli non è più il tecnico della società toscana, Spinelli abbandona il posto da patron.

"La società A.S. Livorno Calcio, con grande rammarico e dispiacere della società e degli azionisti tutti, come purtroppo accade in questi casi in cui l’unico a pagare è l’allenatore, annuncia il cambio di mister Lucarelli alla guida tecnica" il comunicato rilasciato dalla società neopromossa.

A sorpresa però non solo Lucarelli lascia il Livorno, ma anche i piani alti: "Essendo la società la prima ad avere delle responsabilità per i risultati della squadra, contestualmente, annuncia le dimissioni del Presidente Aldo Spinelli e dell’Amministratore Delegato Roberto Spinelli".

Non è chiaro quale sarà il futuro della società, ma azionisti e dirigenti rimasti sembrano intenzionati a puntare su Roberto Breda per provare a salvare una situazione a dir poco allarmante, considerando i soli cinque punti conquistati dal Livorno fin qui.

Roberto Spinelli, l'ad che ha appena dato le dimissioni insieme al padre, aveva già annunciato l'imminente addio: "Credo che farebbero bene a dare le dimissioni anche altri, come i due direttori sportivi" le sue parole post sconfitta col Perugia riportate dal Tirreno. "Perché se siamo lì in fondo alla classifica è colpa nostra ma anche loro".

"Altri due problemi del Livorno sono Protti e Mazzoni, che ci terranno tanto alla maglia del Livorno ma non mi sembra proprio siano d’aiuto. Protti esce solo quando si vince per prendere gli applausi, sennò resta zitto".

Mazzoni fa il tifoso e invece dovrebbe parare un po’ di più. Ha ragione mio padre quando dice che ci sentiamo presi in giro. A Livorno c’è gente che pensa solo a salvarsi il culo ed a salvare lo stipendio””. Caos puro.