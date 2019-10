Cantona in una serie tv francese: corre nudo tra i boschi di 'Le Voyageur'

Eric Cantona sbarca nel mondo delle serie tv: la leggende del Manchester United interpreta l'ex poliziotto di 'Le Voyageur'.

Da calciatore ad attore: Eric Cantona si conferma una personalità del tutto sopra le righe e sbarca nel mondo delle serie . La leggenda del è infatti il protagonista della nuova serie tv francese 'Le Voyageur'.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono lontani i tempi delle grandi giocate sui campi di calcio: Cantona torna davanti alle telecamere nei panni di Thomas Bareski, ex poliziotto anticonformista chiamato a dare la caccia a un pericoloso serial killer.

Come riferito dal 'Sun', l'ex giocatore non ha posto limiti alla sua interpretazione e ha girato anche alcune scene in cui correva tra i boschi completamente nudo: nella serie tv Cantona dà la caccia al ricercato omicida a bordo del suo furgone in giro per la , un appuntamento imperdibile per tutti i fans del vulcanico 'The King'.

Non è la prima volta che l'ex fantasista entra nel mondo della recitazione: aveva infatti già interpretato un ruolo in 'Alla ricerca di Eric' e piccole altre parti in altre produzioni.