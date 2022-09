Prima avventura in Italia da allenatore per l'ex Pallone d'Oro e capitano della Nazionale: nella notte trovata l'intesa con il club campano.

Nuova avventura in panchina per Fabio Cannavaro. L'ex Pallone d'Oro e capitano della Nazionale campione del mondo in Germania nel 2006 è pronto ad iniziare la prima esperienza da allenatore in Italia. Nella notte è arrivato il sì dell'ex difensore alla proposta di un contratto biennale presentata dal Benevento.

Cannavaro è pronto a sostituire Fabio Caserta, la cui avventura alla guida del club sannita è giunta ai titoli di coda dopo poco più di un anno e 50 partite totalizzate sulla panchina dei campani.

Il presidente Vigorito e il diesse Foggia hanno incontrato ieri Cannavaro per spiegare le loro idee e i loro progetti, l’ex difensore partenopeo si è riservato un tempo di riflessione prima di dare una risposta definitiva, arrivata nella notte.

Secondo Sky Sport, già nella giornata di oggi è prevista la chiusura definitiva con le firme sul contratto.

Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina dopo quasi due anni e mezzo di stop, ovvero dalla fine dell'avventura sulla panchina della Cina. Per il classe 1973 si tratta della prima esperienza in Europa dopo quella in Arabia Saudita con l'Al-Nassr e quelle in Cina con Guangzhou Evergrande e Quanjian, oltre alla nazionale.