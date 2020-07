Cannavaro azzera la Francia: "Ma quale rivalità con l'Italia, mica è il Brasile..."

L'ex capitano dell'Italia tra ironia e stilettate alla Nazionale transalpina: "Non c'è confronto possibile, noi abbiamo vinto quattro mondiali".

Sono passati 14 anni dal Mondiale tedesco. Sembra ieri, vista la gioia di tutto il pubblico italiano per la Nazionale azzurra, vincente in quel di Berlino. Se ne parla ancora tantissimo ovviamente, sopratutto in questi giorni che riportano alla mente le date essenziali per il successo finale.

Intervistato dall'Equipe, Fabio Cannavaro ha mandato una stilettata alla , battuta in finale nel 2006, ma riuscita a superare gli azzurri sia nella finale dell'Europeo 2000, sia nei quarti del Mondiale 1998: due edizioni vinte dalla Nazionale transalpina, prima del terzo trionfo importante nel 2018.

Cannavaro non vede la Francia come grande avvesaria dell' , meglio altro:

Altre squadre

"Ma quale rivalità con la Francia! Non c'è confronto possibile. Noi abbiamo vinto quattro mondiali e disputato sei finali. La rivalità al limite esiste magari con e ".

Parlando al famoso media francese, Cannavaro ha usato anche un po' ironia:

"Dite che il vostro bilancio negli ultimi 25 anni è migliore, ma voi guardate sempre le cose a vostro vantaggio, quando vi fa comodo".

Cannavaro, che ha comunque elogiato la Francia per il lavoro con i giovani, ha riparlato della finale 2000:

"Il goal di Wiltord? Molto fortunato su un rinvio deviato da Iuliano e Trezeguet che io sfiorai appena, che arriva sui piedi di Wiltord. Il suo tiro passa tra le gambe di Nesta e sotto il braccio di Toldo: a volte il pallone deve entrare e non c'è nulla da fare".

Allora fu la Francia a trionfare, prima dei rigori di Germania 2006:

"A volte vinci, a volte perdi. Abbiamo giocato sei finali mondiali, ne siamo abituati, e sappiamo bene che le finali si possono vincere o perdere. Volevamo vincere a tutti i costi, e le finali di solito le perdiamo contro il Brasile. La Francia è una buona squadra, ma non è mica il Brasile".

