Cannavaro avvisa Pirlo: "Alla quinta partita sarà accerchiato"

Il compagno dell'impresa mondiale 2006 segue il pensiero di Gattuso: "Gli ho detto, ora sono cazzi tuoi".

E' l'ultimo Campione del Mondo 2006 ad aver intrapreso la strada da allenatore. Andrea Pirlo esordirà però immediatamente su una panchina d'elite, quella che inizialmente l'aveva riportato in bianconero come tecnico della selezione Under 23.

Tanti amici ed ex compagni di squadra hanno augurato buona fortuna a Pirlo. Ultimo dei quali Cannavaro, che insieme al maestro del centrocampo ha vinto il Mondiale tedesco, sfidandolo a più riprese in durante le loro leggendarie carriere.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Cannavaro ha ripreso il pensiero di un altro leader del 2006:

"Gli ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l’ultimo, nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino, mo' so cazzi tuoi".

Anche se il popolo della Juventus lo ama per i suoi trascorsi da giocatori, non potrà sbagliare:

"Cosa l'aspetta? Quello che sa: all'inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita, ma alla quinta partita, uscirà da questa zona protetta e finirà per ritrovarsi accerchiato dalle difficoltà che vive ogni allenatore. Attenzione: siamo al cospetto di un ragazzo intelligentissimo, che ha una visione già fatta del calcio".

Pirlo avrà dietro una società di lusso, ma dovrà vincere: