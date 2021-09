Cannavaro saluta la Cina: accordo con il Guangzhou per la risoluzione del contratto

Fabio Cannavaro è a un passo dall'addio al Guangzhou FC: l'allenatore italiano ha firmato la rescissione del contratto con il club cinese.

L'avventura di Fabio Cannavaro al Guangzhou è giunta al termine. L'ex difensore della Nazionale è improvvisamente a un passo all'addio al club cinese a causa della crisi economica che ha travolto il China Evergrande Group, azienda a capo del società di calcio.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Guangzhou e Cannavaro avrebbe già rescisso consensualmente il contratto che li legava. I media cinesi riferiscono, inoltre, che l’attuale capitano Zheng Zhi sarebbe stato scelto come sostituto 'ad interim' dell'allenatore napoletano fino al termine della stagione.

Fabio Cannavaro dovrebbe tornare proprio oggi in Cina. Al momento il Guangzhou FC non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e non ha commentato la notizia svelata dagli organi d'informazione cinesi.