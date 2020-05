Caner Erkin contro De Boer: "Irrispettoso, mi ha manipolato"

Il turco racconta i mesi in nerazzurro col tecnico: "Il peggior allenatore nella storia dell'Inter. Non so come abbia fatto ad arrivare fino a lì".

Un'estate in nerazzurro, prima di andare via. L'esperienza di Caner Erkin all' è durata soltanto pochi mesi, dall'arrivo con Mancini all'addio a fine agosto dopo che Frank De Boer sostituì l'attuale ct della Nazionale.

A 'FCInterNews' l'esterno in forza al , club a cui si è unito dopo aver lasciato l'Inter, ha attaccato il tecnico olandese, definendo irrispettoso il suo comportamento e raccontando l'esclusione dal progetto.

"Il trattamento che ricevetti da De Boer fu irrispettoso. Mi ha lasciato fuori nell’ultima partita della preseason e, dopo averlo fatto, anche nelle esercitazioni. Dovevo allenarmi da solo. Stava usando una tattica di manipolazione affinché mi sentissi frustato. Il suo atteggiamento ha cambiato totalmente la mia carriera calcistica. Mi ha lasciato fuori come se fossi un giocatore appena uscito dalle giovanili”.

Secondo Biabiany, l'olandese è il peggior allenatore della storia nerazzurra. Un'affermazione con la quale l'esterno turco ha detto di essere d'accordo.

“Sono assolutamente d’accordo con lui, ha ragione. Non avrò mai una buona opinione di De Boer. Tutti potevano sapere che tipo di persona fosse. Per questo non riesco ancora a capire come abbia fatto ad arrivare in un club come l’Inter".

Erkin era arrivato su richiesta di Mancini a parametro zero dal , prima di tornare in il 31 agosto.