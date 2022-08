Candreva lascia la Sampdoria: ufficiale il passaggio alla Salernitana

Il centrocampista romano saluta il club blucerchiato e si trasferisce alla corte di Nicola: la Salernitana accoglie l'ex calciatore di Lazio e Inter.

Antonio Candreva riparte dalla Salernitana. Il club campano ha comunicato attraverso una nota ufficiale l'ingaggio del centrocampista romano dalla Sampdoria e i dettagli dell'operazione.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista classe ’87 Antonio Candreva. Il calciatore indosserà la maglia numero 87".

Anche la Sampdoria ha annunciato la cessione del calciatore classe 1987, che in passato ha vestito le maglie di - tra le altre - Juventus, Lazio e Inter:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto all’U.S. Salernitana i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva".

Dopo i contatti avviati a inizio settimana, Salernitana e Sampdoria hanno chiuso rapidamente l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di salvezza della squadra di Nicola. Al verificarsi di questa condizione e il conseguente riscatto si attiverà un contratto biennale che legherà Candreva e il club campano.

Nel pomeriggio di oggi, Candreva è arrivato in città e ha svolto il primo allenamento agli ordini del suo nuovo allenatore Davide Nicola e insieme ai nuovi compagni.

Candreva, che ha già debuttato in questa stagione nel successo per 1-0 della Sampdoria sulla Reggina, ha collezionato nella passata stagione 7 goal e 13 assist in 39 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia.

Un innesto di qualità ed esperienza per la Salernitana, che si assicura un calciatore con alle spalle 72 reti e 89 assist in 432 presenze in Serie A in carriera.