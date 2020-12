Candreva graziato dal Giudice Sportivo: aveva preso Tonali per un orecchio

Nessuna sanzione per Antonio Candreva dopo l'episodio di domenica sera con Tonali. Squalificato invece per un turno Fonseca.

Antonio Candreva graziato dal Giudice Sportivo. Niente prova televisiva in azione, niente squalifica. L'esterno della non è stato punito per il gesto nei confronti di Sandro Tonali, preso per un orecchio durante il posticipo di domenica sera contro il .

Un gesto che non è passato inosservato dalle telecamere sparse per il campo, ma che non è stato sanzionato. Né dal direttore di gara, né dal VAR, né tantomeno dal Giudice Sportivo. Che ha motivato così la propria decisione:

"Il Giudice Sportivo in merito alla possibile condotta violenta del calciatore Antonio Candreva (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Sandro Tonali (Soc. Milan):

Altre squadre

L'impresa del Perugia di Cosmi in Europa: il trionfo in Intertoto del 2003 Altre squadre acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il direttore di gara che, tra l'altro, dichiarava: "In riferimento alla richiesta del Giudice Sportivo in merito all'episodio Candreva/Tonali si comunica che tale episodio è stato visto e valutato sia da noi sul campo sia dal VAR"; in virtù di quanto sopra, questo Giudice [...] delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Antonio Candreva (Soc. Sampdoria)".

Sorte diversa per Paulo Fonseca, allenatore della , espulso al termine del primo tempo contro il . Furioso per l'espulsione di Pedro e la rete annullata dal VAR a Mkhitaryan, il portoghese "si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose". Per lui, un turno di squalifica e 10000 euro di ammenda.

Per quanto riguarda le altre decisioni del Giudice Sportivo, una giornata è stata comminata anche allo stesso Pedro, a Pinsoglio ( ), a Petriccione ( ) e a Ceccherini ( ). Inibiti invece Pavel Nedved e Fabio Paratici.