Il candidato alla presidenza del Barcellona: "Ho parlato con Klopp"

Jordi Farré, che si presenterà alle elezioni di marzo, sogna Klopp al Barcellona: "Ci abbiamo parlato. Ma Koeman è la soluzione giusta al momento".

Attenzione al 15 marzo 2021. Il giorno delle elezioni per il nuovo presidente del . Il giorno in cui potrebbe cadere Josep Maria Bartomeu, ormai sempre più in bilico, e prendere il suo posto Jordi Farré, 44 anni. Il quale, intanto, ha un sogno ben preciso: Jürgen Klopp.

Farré, candidato anche alle elezioni del 2015 senza riuscire ad arrivare alla presidenza del club, lo svela senza problemi in un'intervista al quotidiano 'Sport': ha già parlato con Klopp. Pur senza escludere una permanenza di Ronald Koeman, nel caso i risultati ottenuti dall'olandese nella prossima stagione inducano la nuova dirigenza a una conferma.

"Se Koeman farà bene sarà il nostro allenatore, sicuramente. Ovviamente, però, abbiamo già una nostra tabella di marcia e abbiamo già parlato con Jürgen Klopp, perché secondo noi al Barcellona serve un allenatore così".

Farre parla anche dello stesso Koeman e della sua nomina ad allenatore del Barcellona in uno dei momenti più bui della storia del club.

"Questo è un momento eccezionale e Koeman è una buona soluzione, considerando che parliamo di una leggenda del Barcellona, di un simbolo. Credo che uno come lui sia ciò di cui il club necessitava in questo momento. Gli auguro il meglio, la sfida è durissima".

Cosa non sta funzionando nel Barcellona, secondo Farre? Presto detto.