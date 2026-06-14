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Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport
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Cancelo racconta il trauma della sua vita: "Ho provato a tirare fuori mia madre da sotto la macchina"

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Portogallo

L'evento che ha cambiato completamente la vita di Joao Cancelo quando aveva appena 17 anni.

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L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo, in un'intervista a SIC, ha raccontato lo straziante incidente stradale che ha tolto la vita alla mamma Filomena.



"Sono bastati pochi millisecondi per cambiare la mia vita per sempre. Ricordo ancora l'ultimo grido di mia madre. E il pianto di mio fratello, che era un bambino di soli 8 anni.


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Ho provato a sollevare la macchina per tirare fuori mia madre da sotto, ma non ci sono riuscito. Proprio non ci sono riuscito". Riavvolgendo il nastro a quel maledetto giorno traumatico, quando lui invece aveva solo 17 anni. Comprensibilmente rotto dall'emozione e con gli occhi rossi e lucidi.


"Era tutto così buio. Da quel momento ho iniziato a vedere la vita in modo diverso. Sono dovuto crescere in fretta", Al momento Cancelo, impegnato al Mondiale per rappresenttare il Portogallo, attende il debutto nell'edizione di USA, Messico e Canada tra tre giorni contro la Repubblica Democratica del Congo.

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