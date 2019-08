Cancelo al Manchester City, tutto confermato: addio alla Juventus ufficiale

Cancelo lascia la Juventus dopo appena un anno nell'ambito dello scambio con Danilo: i bianconeri guadagnano 28 milioni di euro.

E' durato appena un anno il tempo di Joao Cancelo in maglia . Acquistato dopo la parentesi , il terzino portoghese lascia i bianconeri: è infatti ufficiale l'approdo in Premier League e precisamente al di Guardiola, Campione in carica d' .

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

We’ve got our man! 🙌



Welcome to the Champions, João Cancelo!



🔵 #mancity — Manchester City (@ManCity) August 7, 2019

E' la Juventus a rivelare i dettagli della cessione di Cancelo, visto l'ufficialità dell'ingaggio di Danilo. Trattasi di uno scambio a titolo definitivo, con il Manchester City che ha però messo sul piatto anche una parte economica per ottenere i servizi dell'esterno lusitano.

Nel dettaglio, il Manchester City ha pagato 65 milioni di euro, mentre la Juventus 37:

"Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore João Pedro Cavaco Cancelo a fronte di un corrispettivo di € 65 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 28,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".

La Juventus ricava dunque 28 milioni di euro dalla vendita di Cancelo: l'ex era stato acquistato un anno fa dal team spagnolo per 40 milioni di euro. Plusvalenza, invece, come evidenziato dallo stesso comunicato dei bianconeri, di 28.6 milioni.

Per Cancelo 34 presenze nelle varie competizioni con la maglia della Juventus, con un goal segnato e lo Scudetto cucito sulla maglia. Ora proverà a vincere anche in Inghilterra alla corte di Guardiola, con la quarta casacca delle sue ultime quattro stagioni.