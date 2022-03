Canada ai Mondiali dopo 36 anni: Alphonso Davies scoppia in lacrime

Storia. È quella che ha fatto il Canada battendo 4-0 la Giamaica nella 13ª giornata di qualificazioni mondiali. Staccato il pass per Qatar 2022, dopo 36 lunghi anni.

Una gioia irrefrenabile per tutti. Compreso, ovviamente, Alphonso Davies. L’esterno del Bayern Monaco non poteva essere in Canada coi suoi compagni essendo appena tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver superato la miocardite.

Da casa, Phonzie ha comunque trovato il modo di ‘esserci’, in live sul suo canale Twitch. E al fischio finale è esplosa la sua gioia, fino alle lacrime.





Il Canada si qualifica al Mondiale dopo 36 anni: Alphonso Davies, non convocato per problemi di salute, a casa scoppia in lacrime 🇨🇦👏 pic.twitter.com/xkeSSQpNQw — GOAL Italia (@GoalItalia) March 28, 2022

Ha già vinto tutto con il Bayern, ma il classe 2000 - che in Canada ci si è trasferito da bambino dopo essere nato in un campo profughi in Ghana - sognava questo obiettivo. Raggiunto.