CAMPOBASSO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Reduce dall’importante vittoria ottenuta sul campo del Catania, il Foggia di Zdenek Zeman torna in campo per affrontare, nel quindicesimo turno del Girone C del campionato di Serie C, un’altra insidiosa trasferta: quella sul campo del Campobasso.

Ad affrontarsi saranno due squadre che stanno vivendo momenti diversi. La compagine molisana, che sin qui ha raccolto 16 punti nel torneo, nella sua ultima uscita ha subito un pesante poker a Latina. Non vince dallo scorso 20 ottobre, quando si impose per 3-2 sul campo della Turris, e nelle ultime quattro uscite ha totalizzato due pareggi ed altrettante sconfitte. La squadra guidata da Cudini inoltre può vantare un record negativo sin qui in campionato: con 27 reti subite (a fronte delle 20 segnate) ha la peggior difesa del girone.

Meglio ha fatto il Foggia che però recentemente ha perso alcune posizioni in classifica a causa della penalizzazione di quattro punti che gli è stata comminata per irregolarità rilevate nella cessione delle quote del club. I Satanelli hanno inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi che hanno comunque consentito loro di portarsi nelle zone medio-alte di classifica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Campobasso-Foggia dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAMPOBASSO-FOGGIA

Campobasso-Foggia si giocherà domenica 21 novembre 2021 allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. L’inizio del match è stato programmato alle ore 17.30, a dirigere la contesa sarà il signor Claudio Panettella di Gallarate.

DOVE VEDERE CAMPOBASSO-FOGGIA IN TV

La sfida che vedrà opposte Campobasso e Foggia sarà trasmessa da Eleven Sports e sarà quindi visibile per tutti gli abbonati sulle smart tv compatibili con l’apposita app.

La gara del Nuovo Romagnoli sarà inoltre proposta anche dall’emittente satelitare Sky. In questo caso il canale di riferimento sarà il numero 254 del satellite.

CAMPOBASSO-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Campobasso-Foggia sarà ovviamente visibile in streaming. Coloro che sono abbonati, potranno seguire la gara sui propri dispositivi mobili attraverso l’apposita app, o su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Anche gli abbonati Sky potranno seguire Campobasso-Foggia in streaming attraverso Sky Go.

Per i residenti all’estero un’ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO-FOGGIA

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Dalmazzi, Magri, Vanzan; Candellori, Giunta, Tenkorang; Liguori, Rossetti, Emmausso.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Merkaj.