Campobasso-Fidelis Andria, prima la rissa poi i padroni di casa restituiscono un goal

Nel corso di Campobasso-Fidelis Andria, Tenkorang non restituisce un pallone e segna. I padroni di casa ‘rimediano’, facendo segnare gli ospiti.

E’ stata una partita che ha lasciato in eredità un episodio che ha dell’incredibile, quella che domenica pomeriggio ha visto protagoniste Campobasso e Fidelis Andria.

Al 63’ dell’incontro valido per la quinta giornata del Girone C del campionato di Serie C, quando i pugliesi erano in vantaggio per 1-0, Tenkorang, invece di restituire il pallone che era stato messo in fallo laterale per consentire all’infortunato Di Noia di essere soccorso dallo staff medico ospite, si è involato verso il portiere avversario Dini, lo ha saltato ed ha segnato il momentaneo 1-1.

E’ a questo punto che gli animi in campo si surriscaldano. I giocatori della Fidelis infatti accusano il centrocampista di mancanza di fair play e scoppia quindi una rissa che costringe il direttore di gara a fermare il match per alcuni minuti.

Il Campobasso decide allora di ‘restituire’ il goal agli avversari ed è Magri a servire a Bubas il pallone che vale il nuovo vantaggio ospite, in piena area di rigore. Nell’occasione, all’attaccante della Fidelis basta calciare verso la porta in posizione ravvicinata, anche se il portiere Raccichini ha tentato una parata in extremis.

La Fidelis in pieno recupero ha poi trovato anche il goal che ha fissato il risultato sul 3-1 finale.