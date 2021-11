CAMPOBASSO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Campobasso-Catania

Campobasso-Catania Data: 6 novembre 2021

6 novembre 2021 Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Una gara che manca da ben 33 anni: Campobasso e Catania tornano ad affrontarsi e lo fanno in una sfida valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C.

La squadra dei "giovani terribili" di Mirko Cudini nonostante il rendimento altalenante sta sorprendendo tutti dopo la promozione avvenuta in estate: nell'ultimo turno ha rimediato una sconfitta in casa del Messina per 2-0, ma i 15 punti in classifica, a pari merito proprio del Catania, dimostrano un impatto positivo, grazie anche al gioco sfrontato e offensivo offerto da un tridente composto, in parte, da alcuni ex come Rossetti, Liguori ed Emmausso.

Dall'altra parte ci sarà un Catania che nell'ultimo turno non è sceso in campo, visto il rinvio della sfida della Vibonese a causa degli eventi drammatici legati all'alluvione che ha colpito la città etnea: per i rossazzurri di Francesco Baldini inizia la settimana della verità dal punto di vista societario. A metà della stessa si torna sul rettangolo verde per il recupero della dodicesima giornata, ma senza troppe certezze di formazione, dato il rischio svincolo legato alla scadenza dei giorni previsti dalla messa in mora del club da parte dei calciatori.

I precedenti in Molise sono 11 tra Serie B, C1 e Coppa Italia: 6 vittorie del Campobasso, 5 pareggi e nessuna vittoria del Catania. L'ultimo risale come detto al 23 ottobre 1988, quando i padroni di casa si imposero per 1-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Campobasso-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAMPOBASSO-CATANIA

Il match Campobasso-Catania si giocherà sabato 6 novembre allo stadio "Nuovo Romagnoli" (detto anche "Selvapiana"). Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:00.

Non è prevista copertura via satellite per la partita tra Campobasso e Catania: il match verrà trasmesso in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. Basterà accedervi tramite il proprio account e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale.

La gara tra Campobasso e Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Un'ulteriore alternativa per seguire Campobasso-Catania è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming che permette ai residenti all'estero di seguire la Serie C.

Cudini che schiera il classico 4-3-3: in porta andrà Raccichini, difeso da Fabbriani, Menna, Dalmazi e Pace. A centrocampo Candellori e Bontà giocheranno insieme a Tenkorang, mentre nel tridente spazio agli ex Liguori, Rossetti ed Emmausso.

Baldini andrà a specchio, recuperando qualcuno: davanti a Sala giocheranno Calapai, al rientro dalla squalficia, Claiton, Monteagudo e Zanchi, mentre a centrocampo ritorna Rosaia, che giocherà con Greco e probabilmente con Cataldi, alla grande occasione dal primo minuto. In avanti Ceccarelli, Moro e Russini intoccabili.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabbriani, Menna, Dalmazi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Liguori, Rossetti, Emmausso. All. Cudini

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini