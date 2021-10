Campobasso-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nona giornata in Serie C, la capolista Bari affronta il Campobasso: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAMPOBASSO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Campobasso-Bari

Campobasso-Bari Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (254 satellite, 485 digitale terrestre)

Eleven Sports, Sky Sport (254 satellite, 485 digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Bari vuole continuare la sua marcia. La squadra di Mignani, reduce dalla vittoria per 4-2 sulla Turris, cerca ancora tre punti per alimentare la propria fuga: +6 sul Catanzaro. La sfida, valevole per la nona giornata di campionato, però, non è delle più semplici.

I pugliesi affrontano il Campobasso, matricola che sta disputando un buon campionato: 11 punti nelle prime 8 gare, soprattutto 2 vittorie di fila (l'ultima in casa del Monopoli).

Avversario in forma, ma il Bari lo è ancora con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, di cui 3 di fila. In trasferta, per i pugliesi, i punti diventano 10 con 3 vittorie e 1 pareggio. Il Campobasso, invece, in casa, ha vinto solo una volta e poi perso altre due partite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Campobasso-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAMPOBASSO-BARI

Campobasso-Bari, incontro valevole per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C, si giocherà domenica 17 ottobre allo Stadio 'Nuovo Romagnoli' di Campobasso. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30

Sarà possibile seguire Campobasso-Bari in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 254 del satellite o 485 del digitale terrestre) o attraverso l'applicazione di Eleven Sports, che si può scaricare su smart tv: si dovrà scegliere una tipologia di abbonamento - mensile o annuale - e poi selezionare l'evento dal palinsesto.

Il match tra Campobasso e Bari lo si potrà seguire anche in diretta streaming sempre grazie ad Eleven Sports. Sarà sufficiente scaricare l'app dedicata se si accederà attraverso dispositivi come smartphone o tablet. Se invece si accede attraverso pc o notebook basterà collegarsi con il portale. Una seconda possibilità di visione è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

4-3-3 per il Campobasso con Raccichini in porta, linea difensiva a quattro con Fabriani, Menna, Dalmazzi e Pace. Centrocampo a tre con Candellori, Bontà e Tenkorang. Tridente offensivo formato da Vitali, Rossetti e Di Francesco.

4-3-1-2 per il Bari con Frattali in porta, Pucino e Mazzotta terzini, Di Cesare e Terranova in mezzo. Scavone, Maita e D'Errico a comporre il terzetto in mediana. Botta a supporto delle punte Simeri e Cheddira.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang, Vitali, Rossetti, Di Francesco.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Botta, Simeri, Cheddira.