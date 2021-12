CAMPOBASSO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Campobasso-Avellino

• Data: 22 dicembre 2021

• Orario: 15.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Campobasso e Avellino si sfidano per la 20/a giornata di Serie C, girone C, la prima del girone di ritorno, l'ultima del 2021. L'Avellino va a caccia di punti importanti per continuare la lotta al secondo posto. Il Campobasso, invece, ha 21 punti ed è impegnato nella lotta per evitare i playout.

Il Campobasso ha totalizzato 21 punti nel girone d'andata con 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte con 25 reti fatte e 34 subite. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. In casa i punti sono pochi, solo 7, con 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte con 13 reti fatte e 17 subite.

L'Avellino ha chiuso il girone d'andata con 32 punti, frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 1 sconfitta con 22 reti fatte e 14 subite. Nelle ultime cinque gare sono 2 pareggi e 3 sconfitte. Lontano dal Partenio-Lombardi, sono 14 i punti frutto di 3 pareggi, 5 sconfitte e 1 sconfitta con 9 reti fatte e 7 subite.

All'andata è finita 1-1 tra Avellino e Campobasso, mentre l'ultimo precedente al Romagnoli risale alla stagione 2010-11: 1-1 anche in questo caso.

Di seguito troverete molto altro riguardo a Campobasso-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni a dei consigli utili su come guardare la partita in tv e streaming.

ORARIO CAMPOBASSO-AVELLINO

Il match tra Campobasso e Avellino, gara valevole per la 20/a giornata di Serie C, girone C, prima del girone di ritorno, si giocherà mercoledì 22 dicembre alle ore 15.00 allo stadio Romagnoli di Campobasso.

DOVE VEDERE CAMPOBASSO-AVELLINO IN TV

Il match tra Campobasso-Avellino si potrà vedere in diretta su Eleven Sports: piattaforma visibile, dopo aver sottoscritto l’apposito abbonamento, sulle moderne smart tv. Avendo invece un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

CAMPOBASSO-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Campobasso e Avellino si potrà vedere anche in streaming su Eleven Sports, piattaforma visibile anche tramite questi supporti e non solo in tv. Infine, c’è un servizio che garantisce la visione delle partite di Serie C anche ai residenti all’estero e cioè 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO-AVELLINO

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccicchini; Tenkorang, Sbardella, Menna, Pace; Bontà, Ladu, Candellori; Persia, Parigi, Rossetti.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Cianco, Matera, D'Angelo, Mignanelli, Kanoute, Maniero, Di Gaudio.