Dal campo alla ferramenta, nuova vita per Talamonti: "Il calcio moderno non mi piace"

L'ex difensore di Lazio e Atalanta gestisce a 38 anni una ferramenta con la moglie in Argentina, nella sua Alvarez a pochi km da Rosario.

Cresciuto calcisticamente a Rosario, molti ricorderanno Leonardo Talamonti per le 88 presenze in : quasi tutte collezionate nei cinque anni giocati all', soltanto un gettone in una stagione poco brillante alla . Ora però l'ex difensore ha cambiato completamente vita.

Come raccontato a 'Sportweek', dopo il suo ritiro dal calcio giocato nel 2008 Talamonti ha iniziato a gestire una ferramenta, acquistata già mentre era ancora sul rettangolo di gioco:

"Ora mi sveglio alle 7, apro la mia ferramenta e chiudo intorno alle 20. Otto anni fa, quando ancora giocavo, l'ho comprata nel mio paese. Inizialmente ci lavorava solo mio padre, ora è un'attività familiare. Lui va in giro con il furgone, mia moglie è in ufficio e io faccio un po' di tutto".

Un lavoro tutto nuovo che parte da lontano, una passione insolita per chi ha speso anni sui campi da calcio:

"Non è un caso che abbia scelto la ferramenta. Mi ha sempre affascinato questo tipo di attività, mi piacevano i motori, aggiustare le cose, vedere una saldatrice all'opera. Perciò quando è nata l'occasione di rilevarla, non me la sono fatta scappare".

Il calcio moderno non è più nei pensieri di Talamonti, che rifiuta certe dinamiche di mercato ma continua a dedicarsi in parte anche al campo:

"Tre volte alla settimana alleno la Union de Alvarez, lo faccio per divertimento perchè mi piace ancora questo sport, quello che non mi piace è il calcio moderno, con tutti gli interessi che ci girano attorno. A quel mondo ho detto basta. Per anni sono stato di proprietà di due agenti che hanno fatto solo i loro interessi. Nel 2004 sono andato alla Lazio e Lotito voleva acquistarmi, ma gli agenti non erano della stessa idea, ne ho sofferto tantissimo".

Dopo la prima sfortunata esperienza italiana con la maglia biancoceleste, l'ex difensore argentino è tornato in patria per vestire la maglia del River Plate. Soltanto successivamente è arrivata la chiamata dell'Atalanta, che cambiò la sua carriera.

"Devo ringraziare i Ruggeri per aver messo fine a un incubo comprando il mio cartellino. Bergamo per me è stata l'esperienza perfetta. Delneri mi ha insegnato la fase difensiva come nessun altro, i suoi concetti sono gli stessi che applico alla Union Alvarez".

Sono tanti i giocatori che hanno scelto di voltare completamente pagina dopo aver detto basta con il calcio: da una passione all'altra, Talamonti ha scelto la 'normalità'.