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Campioni, squadre qualificate per Champions ed Europa League e retrocesse: tutti i verdetti

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Campionato per campionato, ecco tutti i verdetti emessi dai principali campionati europei: squadre neopromosse e retrocesse.

ITALIA

CAMPIONE

JUVENTUS

QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE

JUVENTUS

NAPOLI

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

-

RETROCESSE

CHIEVO VERONA

FROSINONE

 

INGHILTERRA

CAMPIONE

-

QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE

LIVERPOOL

MANCHESTER CITY

CHELSEA

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

-

RETROCESSE

HUDDERSFIELD

FULHAM

CARDIFF

 

SPAGNA

CAMPIONE

BARCELLONA

QUALIFICATE  PER LA CHAMPIONS LEAGUE

BARCELLONA

ATLETICO MADRID

REAL MADRID

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

-

RETROCESSE

HUESCA

RAYO VALLECANO

 

GERMANIA

CAMPIONE

-

QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE

BAYERN MONACO

BORUSSIA DORTMUND

LIPSIA

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

-

RETROCESSE

-

FRANCIA

CAMPIONE

PSG

QUALIFICATE PER CHAMPIONS LEAGUE

PSG

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

-

RETROCESSE

-

OLANDA

CAMPIONE

-

QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE

AJAX

PSV

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

FEYENOORD

AZ ALKMAAR

L'articolo prosegue qui sotto

RETROCESSE

-

PORTOGALLO

CAMPIONE

-

QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE

-

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

BRAGA

RETROCESSE

FEIRENSE

TURCHIA

CAMPIONE

-

QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE

-

QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE

-

RETROCESSE

-

 

 

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