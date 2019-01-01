Campioni, squadre qualificate per Champions ed Europa League e retrocesse: tutti i verdetti
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ITALIA
CAMPIONE
JUVENTUS
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE
JUVENTUS
NAPOLI
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
-
RETROCESSE
CHIEVO VERONA
FROSINONE
INGHILTERRA
CAMPIONE
-
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE
LIVERPOOL
MANCHESTER CITY
CHELSEA
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
-
RETROCESSE
HUDDERSFIELD
FULHAM
CARDIFF
SPAGNA
CAMPIONE
BARCELLONA
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE
BARCELLONA
ATLETICO MADRID
REAL MADRID
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
-
RETROCESSE
HUESCA
RAYO VALLECANO
GERMANIA
CAMPIONE
-
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE
BAYERN MONACO
BORUSSIA DORTMUND
LIPSIA
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
-
RETROCESSE
-
FRANCIA
CAMPIONE
QUALIFICATE PER CHAMPIONS LEAGUE
PSG
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
-
RETROCESSE
-
OLANDA
CAMPIONE
-
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE
AJAX
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
FEYENOORD
AZ ALKMAAR
RETROCESSE
-
PORTOGALLO
CAMPIONE
-
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE-
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
BRAGA
RETROCESSE
FEIRENSE
TURCHIA
CAMPIONE
-
QUALIFICATE PER LA CHAMPIONS LEAGUE
-
QUALIFICATE PER L'EUROPA LEAGUE
-
RETROCESSE
-