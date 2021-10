‘Campionesse’, la docu-serie sul calcio femminile: data di uscita e dove vederlo

'Campionesse' è una docu-serie su diciannove calciatrici europee. Un viaggio alla scoperta delle loro storie e dei loro particolari background.

COS'È 'CAMPIONESSE'

Nel corso degli anni il calcio femminile sta assumendo una rilevanza sempre maggiore ed è via via un movimento che sta riuscendo ad attrarre un pubblico sempre più vasto. Dietro alle atlete però, esiste un mondo che viene raccontato ancora troppo poco.

'Campionesse' è un viaggio attraverso diciassette città europee seguendo diciannove donne. Tre generazioni di calciatrici di oltre otto nazionalità e che rappresentano sei paesi. Calciatrici che attualmente giocano per sei dei migliori club di calcio del mondo.

Ognuna di esse ha una storia unica e un background particolare. Queste donne hanno tutte affrontato diverse sfide personali, sociali e culturali, ma sono tutte unite dalla stessa passione.



Per la prima volta, una serie di documentari riunisce le migliori giocatrici europee dell'attuale scena del calcio professionistico femminile. Mai prima d'ora tre generazioni sono state riunite per analizzare il presente, il passato e il futuro di questo sport. Non solo si ripercorre la storia delle grandi che hanno aperto la strada, ma anche per riflettere sul presente e su ciò che verrà.

Per quanto riguarda il movimento italiano, verranno raccontate le storie di Carolina Morace, Barbara Bonansea e Benedetta Orsi, in un percorso diacronico che volge il suo sguardo tanto al passato quanto al presente del calcio femminile italiano.



Campionesse si unirà alla collezione Rakuten Stories, che presenta contenuti originali ed esclusivi di Rakuten TV, con storie che riflettono il DNA dell'azienda da una prospettiva sportiva.

QUANDO ESCE

‘Campionesse' uscirà il 2 dicembre 2021.

DOVE VEDERLO

La docuserie è visibile per tutti gli abbonati sulla piattaforma Rakuten Tv.