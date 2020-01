Campione d'Inverno: chi tra Inter e Juve in caso di pari punti?

In caso di arrivo a pari punti al termine del girone d'andata l'Inter sarebbe Campione d'Inverno davanti alla Juventus: decisiva la differenza reti.

E' un finale di girone d'andata infuocato quello che vede protagoniste e con la spettatrice molto interessata. Nel caso in cui entrambe le squadre dovessero vincere nella diciannovesima giornata, infatti, nerazzurri e bianconeri resterebbero appaiati in vetta alla classifica a pari punti.

Per decretare la formazione Campione d'Inverno, quindi, sarebbe necessario ricorrere al regolamento che al termine del girone d'andata pone come prima condizione la differenza reti. Al contrario di quanto avverrebbe a fine campionato quando conteranno gli scontri diretti.

Al momento quindi a spuntarla sarebbe l'Inter che può contare su un lusinghiero +25 contro il +18 della Juventus. A fine campionato le cose invece, come detto, andrebbero diversamente.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, a decretare chi vincerà lo Scudetto sarebbero gli scontri diretti e in attesa della gara di ritorno in programma allo Stadium in vantaggio ci sarebbe la Juventus che ha battuto l'Inter 1-2 a 'San Siro' nella partita d'andata.

Il titolo di Campione d'Inverno, ovviamente, è solo simbolico anche se nelle ultime 10 stagioni chi ha girato al primo posto ha poi trionfato a maggio ben otto volte.

Le due eccezioni riguardano però due degli ultimi quattro campionati, quando il Campione d'Inverno è stato beffato proprio dalla Juventus a fine stagione.