Campione d'Inverno 2020/2021: chi tra Inter e Milan in caso di pari punti?

Napoli, Roma e Juventus staccate, Inter e Milan a duello per conquistare il titolo di Campione d'Inverno: come funziona.

Tutte a diversi punti di distanza in classifica, con gare da recuperare e delusione, quasi per tutte, nel 18esimo turno di . A contendersi il titolo di Campione d'Inverno, virtuale in attesa di capire se potranno vincere quello reale in primavera, sono e .

Le due squadre meneghine sono entrambe in lotta per il vertice dopo diversi anni, in cui prima una e poi l'altra hanno vissuto annate senza gloria. Ora, a '90 dalla fine del girone d'andata, è ora di fare il punto sulla questione Campione d'Inverno.

CAMPIONE D'INVERNO, QUANDO?

La regina della prima parte di stagione per il 2020/2021 arriva all'ultimo momento, visto il grande equilibrio del torneo. Come lo scorso anno, quando Inter e Juventus erano praticamente appaiate in classifica, anche per la nuova annata la prima in classifica del girone d'andata si deciderà proprio nel 19esimo turno.

Anche se Atalanta, Napoli e Juventus devono recuperare una gara, nessuna di loro potrà 'vincere' il titolo di Campione d'Inverno: Milan e Inter hanno infatti ottenuto rispettivamente 43 e 40 punti nelle prime diciotto giornate e i rossoneri sono a questo punto vicini ad ottenerlo.

CAMPIONE D'INVERNO, INTER E MILAN A PARI PUNTI

Cosa succede con due squadre a pari punti al termine del giorne d'andata? Se entrambe si trovano in testa al torneo, ad essere 'realmente' prima è la squadra con la miglior differenza reti. L'Inter si trova avanti con +22, mentre il Milan è appena dietro a +20. Solo questo dato tiene ancora i nerazzurri a galla per il 19esimo turno.

Rispetto a fine stagione, il primo valore da considerare in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti totale, mentre alla 38esima giornata saranno gli scontri diretti ad avere la meglio. Il Milan ha vinto il Derby dell'andata, ma per ora non è avanti all'Inter in caso di arrivo a pari punti.

Dunque:

Milan Campione d'Inverno se

Pareggia contro l'Atalanta

Vince contro l'Atalanta

Perde contro l'Atalanta e l'Inter non batte l'

Inter Campione d'Inverno se

Batte l'Udinese e l'Atalanta supera il Milan

CAMPIONE D'INVERNO, ALBO D'ORO

1999-00: Juventus

2000-01: Roma

2001-02: Roma

2002-03: Milan

2003-04: Milan e Roma

2004-05: Juventus

2005-06: Juventus

2006-07: Inter

2007-08: Inter

2008-09: Inter

2009-10: Inter

2010-11: Milan

2011-12: Juventus

2012-13: Juventus

2013-14: Juventus

2014-15: Juventus

2015-16: Napoli

2016-17: Juventus

2017-18: Napoli

2018-19: Juventus

2019-20: Juventus

*considerati i campionati del nuovo millennio

CAMPIONE D'INVERNO, CAMPIONE D'ITALIA?

Difficilmente chi conquista il girone d'andata perde lo Scudetto in primavera. Escludendo i particolari casi del 2005 e del 2006, nel nuovo millennio solamente la Lazio nel 2000, la Juventus nel 2002, nel 2003, nel 2016 e nel 2018 hanno vinto il titolo dopo aver perso la prima parte di stagione.

Allargando lo sguardo a ogni campionato di Serie A a girone unico, solamente nel 1935-36 il club campione d'inverno è andato oltre le prime tre a fine stagione. Il 68,18% dei club campioni d'inverno è diventato anche Campione d' in primavera.