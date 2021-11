Campionato Primavera, pugno di Montevago a Fazzini: solo giallo

Un giorno di ordinaria follia. Un momento, anzi. È accaduto nel Campionato Primavera, in Sampdoria-Empoli, match della decima giornata. Una sfida d'alta classifica, piuttosto importante, ed è forse anche per questo che, a un certo punto, in campo i nervi sono saltati.

L'episodio in questione è accaduto a una decina di minuti dalla fine, con la Sampdoria già in vantaggio per 2-0 (il risultato non è più cambiato). Uno scontro apparentemente banale tra il doriano Montevago e l'empolese Fazzini è degenerato in qualcosa di più, tanto che il giocatore padrone di casa ha colpito l'avversario con un pugno.

Fazzini è immediatamente crollato a terra e la panchina dell'Empoli si è precipitata in campo per chiedere l'espulsione. Che però non è arrivata. Perché il direttore di gara, Gauzolino di Torino, ha estratto solamente il cartellino giallo nei confronti di Montevago.

L'articolo prosegue qui sotto

Una decisione, quella del fischietto torinese, che ha sorpreso un po' tutti. Anche lo stesso Montevago, che evidentemente conscio di quanto appena fatto si è allontanato a testa bassa senza proferire parola, salvo guardare con stupore al giallo estratto da Gauzolino. Un paio di minuti più tardi, proprio lui è stato sostituito in via precauzionale con Polli.

Per la cronaca, proprio Montevago aveva realizzato la rete del definitivo 2-0 un quarto d'ora prima del fattaccio. La rete dell'1-0 della Sampdoria era stata invece firmata da Bontempi poco prima dell'intervallo.