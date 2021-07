Campionato Primavera 2021/2022: date e partecipanti

L'Empoli ha conquistato il titolo nella passata annata, ora via alla nuova stagione: tutte le informazioni del torneo 21/22.

Dopo l'annullamento dell'edizione 2019, l'Empoli si è laureato Campione d'Italia Primavera nel 2020/2021. La formazione toscana sarà così una delle favorite per la nuova stagione del torneo al via nell'estate 2021, che si concluderà nel maggio 2022 con la finalissima playoff.

Per l'edizione 2021/2022 il roster sarà da 18 squadre, con sei che prenderanno parte ai playoff per diventare Campioni d'Italia: le prime due giocheranno direttamente la semifinale, le compagini classificatesi dal terzo al sesto posto lotteranno nei quarti, in gara unica, per poter accedere al turno.

QUANDO INIZIA IL CAMPIONATO PRIMAVERA 21/22

Il 28 agosto 2021, una settimana dopo rispetto alla Serie A, prenderà via il Campionato Primavera 1.

LE DATE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1

1^ giornata: andata 28/08/21, ritorno 29/01/22

2^ giornata: andata 11/09/21, ritorno 05/02/22

3^ giornata: andata 18/09/21, ritorno 12/02/22

4^ giornata: andata 25/09/21, ritorno 16/01/22

5^ giornata: andata 16/10/21, ritorno 19/02/22

6^ giornata: andata 23/10/21, ritorno 26/02/22

7^ giornata: andata 30/10/21, ritorno 05/03/22

8^ giornata: andata 06/11/21, ritorno 09/03/22

9^ giornata: andata 20/11/21, ritorno 12/03/22

10^ giornata: andata 27/11/21, ritorno 19/03/22

11^ giornata: andata 04/12/21, ritorno 02/04/22

12^ giornata: andata 11/12/21, ritorno 09/04/22

13^ giornata: andata 18/12/21, ritorno 16/04/22

14^ giornata: andata 22/12/21, ritorno 23/04/22

15^ giornata: andata 08/01/22, ritorno 30/04/22

16^ giornata: andata 15/01/22, ritorno 07/05/22

17^ giornata: andata 22/01/22, ritorno 14/05/22

Play-Out: 20/05/2022 - 26/05/22 (coinvolgeranno 15^ e 16^, 17^ e 18^ sono invece retrocesse)

Play-Off: dal 21 al 27 maggio (si qualificano le prime 6 squadre: le prime due direttamente in semifinale, le altre quattro giocheranno il primo turno eliminatorio).

LE PARTECIPANTI

18 squadre parteciperanno al Campionato Primavera 1 2021/2022: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Pescara, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal e Torino. Rispetto alla passata annata non ci saranno Lazio e Ascoli, retrocesse, mentre giocheranno nel massimo torneo giovanile Pescara, Napoli, Verona e Lecce.

Rispetto alla scorsa stagione, sono dunque due le partecipanti in più: da 16 a 18 squadre, per continuare a far crescere il Campionato Primavera.