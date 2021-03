Campionato olandese e belga pronti a fondersi: nasce la BeNeLeague

Il massimo campionato belga ha votato per l'unione con l'Eredivisie, che potrebbe arrivare in tempi brevi: ricavi fino a 400 milioni di euro.

Anderlecht, Ajax, PSV, Feyenoord, Bruges, Genk, Gent e AZ. Tutte insieme, in un solo torneo. Così da attirare maggiori investitori e combattere con le altre leghe europee. Eredivisie olandese e Pro League belga potrebbero infatti unirsi a breve in un grande nuovo campionato.

Le principali società calcistiche del Belgio hanno votato all'unanimità a supporto di una possibile unione che per ora viene chiamata BeNeLeague. Una rivoluzione di cui si parla da anni, ma che per diverse stagioni non ha trovato l'opinione positiva di diversi club. Ora tutto può cambiare.

La Pro League vuole correre diritto verso il nuovo torneo:

"Questa ambizione si basa sia sul rispetto delle ambizioni sportive dei grandi club, sia sulla necessità di stabilità economica per gli altri club professionistici. I 25 club sono unanimi nel desiderio di dare alla BeNeLeague una giusta possibilità".

Il massimo campionato belga ha votato per l'unione con l'Eredivisie, che potrebbe arrivare in tempi brevi: ricavi fino a 400 milioni di euro.

Non si conoscono ancora i dettagli del nuovo campionato, ma i tifosi dei piccoli club belgi e olandesi sono preoccupati che molti potrebbero subire grosse conseguenze e favorire solamente i club storici ed abituati alla lotta per il titolo da entrambe le parti.

Di certo i ricavi dopo l'unione dei due campionati aumenterebbero a dismisura, per un totale di circa 400 milioni l'anno in base a diritti tv e accordi commerciali. Del resto la possibilità di vedere incontri come Anderlecht-Ajax o Bruges-PSV sarebbe ben vista non solo dai tifosi di tali club, ma anche da quelli provenienti dall'estero, affascinati da tale idea.

Rispetto al passato, nè i club olandesi, nè quelli belgi, riescono più a raggiungere le ultime fasi di Champions ed Europa League, con le dovute eccezioni (vedi l'Ajax di De Ligt): per questo motivo i vertici stanno puntando ad un cambiamento dello status quo, così da poter anche tenere i propri campioni in casa senza doverli per forza cedere alle big dei massimi cinque tornei continentali.