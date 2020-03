Campionato neozelandese sospeso definitivamente: titolo all'Auckland

L'emergenza coronavirus ha portato la federazione neozelandese a scegliere per la sospensione del torneo a 4 gare dalla fine: vince l'Auckland.

Sarebbe finito a tarda primavera, come il resto dei campionati, ma la pandemia di covid-19 ha portato la federazione neozelandese a prendere l'opzione drastica. Il campionato, infatti, non è stato sospeso a tempo indeterminato, bensì definitivamente: a quattro turni dalla fine, vince la prima al momento della decisione.

L'Auckland City FC, che si trovata a tre punti di vantaggio sul Team Wellington prima della chiusura del campionato, si è laureato campione. Nessun festeggiamento da parte di club, qualche timida esultanza da parte dei tifosi nelle proprie case. Per il resto clima strano per tutti. Come ovvio.

La federazione neozelandese e i piani alti del paese hanno ragionato nelle ultime settimane sul da farsi, decidendo di optare in questo modo dopo aver consultato un team di specialisti, le squadre del campionato (dieci in totale nel messimo torneo del paese) e tutte le parti in causa. Il Team Wellington parteciperà alla Champions dell'Oceania insieme all'Auckland City FC.

Altre squadre

Senza dubbio il più strano degli otto titoli vinti dall'Auckland City FC, come evidenziato dal club campione di Nuova Zelanda:

"Ci è stato assegnato il titolo, ma non ci sembra di averlo vinto in qualche modo perché erano rimaste almeno quattro partite prima della fine della campagna e tutto sarebbe potuto succedere".

Burocraticamente è stato deciso di assegnare il campionato, ma l'Auckland non celebra il successo:

"Il Team Wellington non era molto indietro, mentre Waitakere United, Eastern Suburbs AFC, Tasman United, Wanderers e Southern United stavano inseguendo per poter andare ai playoff o qualcosa in più".

L'Auckland City FC ci tiene comunque ad applaudire i tesserati per l'annata:

"Siamo molto orgogliosi del modo in cui i nostri giocatori e lo staff tecnico, guidati da Jose Figueira, hanno svolto la loro stagione con la massima diligenza. Ma siamo i primi ad ammettere che si tratta di un insolito insieme di circostanze in cui guadagnare un titolo".

In generale il resto del calcio in Nuova Zelanda è rinviato al 2 maggio 2020, con l'OFS posticipata al 6 aprile 2020: ventotto i casi confermati nell'isola.