Vince il campionato a Football Manager: 20enne scozzese accende un fumogeno in camera

L'astinenza da calcio sta costringendo gli appassionati a cercare altri modi per stare vicino al mondo del pallone. James Towers, 20enne scozzese, ne ha trovato uno comune a molti: Football Manager. Meno comune, invece, la sua reazione ai trionfi ottenuti sul videogioco.

Dopo aver condotto gli Accies fino alla vittoria del campionato scozzese nella stagione 2022/23, il tifoso di Ayr ha pensato di affacciarsi alla finestra di casa e accendere un fumogeno. Nel giro di pochi minuti la via si è trovata tutta piena di fumo rosso.

Day 14 without football:



Just won the league on football manager pic.twitter.com/VWnL4zN5Um