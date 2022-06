Campionati Europei U19, i convocati dell’Italia: Nunziata deve rinunciare a Gnonto e Scalvini

Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini non prenderanno parte agli Europei U19. Come spiegato dalla FIGC, non sono stati liberati da Zurigo e Atalanta.

Si avvicina a grandi passi l’inizio della diciannovesima edizione dei Campionati Europei Under 19. Al torneo, che si disputerà in Slovacchia tra il 18 giugno ed il 1° luglio, prenderà parte anche l’Italia che è stata inserita nel Gruppo A. Gli Azzurrini, nella fase a gironi, contenderanno l’approdo alle semifinali ai padroni di casa della Slovacchia, alla Romania e alla Francia, e lo faranno senza poter contare su due dei giocatori più attesi in assoluto: Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Quando gioca l'Italia: data e ora della prossima partita degli azzurri Entrambi reduci dagli ultimi impegni con la Nazionale maggiore, non hanno avuto il permesso, rispettivamente da Zurigo e Atalanta, di prendere parte al torneo. A confermarlo è stata la stessa FIGC attraverso il comunicato con il quale è stata annunciata la lista dei convocati Azzurri. “Nonostante l’apprezzata disponibilità espressa dai calciatori, i club di appartenenza (Zurigo e Atalanta) hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione dei calciatori per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla FIFA per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La Figc, dunque, rispettando quanto rappresentato dai club, ha ritenuto di non inserirli nella lista dei convocati”. Nella lista dei venti giocatori convocati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, figura invece Fabio Miretti che, dopo aver preso parte agli ultimi impegni dell’Under 21 di Nicolato, si aggregherà al gruppo dell’U19 il 18 giugno, ovvero il giorno dell’esordio contro la Romania. “Il centrocampista della Juventus vedrà dagli spalti perché costretto a scontare una squalifica derivante dalla fase élite”. LA LISTA DEI CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI U19 Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo); L'articolo prosegue qui sotto Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus); Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus); Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).