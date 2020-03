Campagna fondi dell'Inter: donato mezzo milione di euro

L'Inter ha creato una campagna global di crowdfunding per raccogliere fondi destinati al Sacco di Milano, essenziale in queste settimane.

Tutti insieme contro il coronavirus. La pandemia che sta limitando l' e tutto il mondo monopolizza la situazione, nella speranza che venga risolta il prima possibile. Continue le donazioni per combattere il covid-19, ultima delle quali, sostanziosa, da parte dell' .

La società di Zhang è infatti scesa in campo con una campagna global di crowdfunding, con l’obiettivo di coinvolgere non solo la stessa società ma anche i fans di tutto il mondo, non solo nerazzurri. Oltre i colori e il tifo per tornare alla normalità nelle prossime settimane.

Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per le patologie infettive e le emergenze epidemiologiche. La struttura, che sta svolgendo un compito essenziale in questi giorni, sarà finanziata in questo modo.

Altre squadre

Mezzo milione è già stato donato dai nerazzurri, come evidenziato in una nota ufficiale:

"Alla campagna di raccolta fondi ha contribuito l’Inter nella sua totalità, dai giocatori della Prima Squadra, allo staff tecnico e ai dipendenti del Club che hanno donato in totale 500mila euro. Inter apre ora ai suoi tifosi, ovunque nel mondo, l’opportunità di aderire alla campagna con una donazione".

Diverse società calcistiche italiane ed internazionali hanno aperto una campagna di fondi per diverse strutture mediche: la generosità di fans e non, per arrivare all'obiettivo di affrontare il covid-19 ed uscirne vincitori, non con i tre punti, ma con la salute ripristinata.